Meloni perde la pazienza durante le foto di rito con la delegazione greca | il video della sua reazione

Italia e Grecia rafforzano la loro alleanza strategica con la firma di 14 accordi bilaterali, annunciati al termine del vertice intergovernativo tenutosi a Roma tra Giorgia Meloni e Kyriakos Mitsotakis. Gli ambiti toccati spaziano dall'energia alla sicurezza, dai trasporti alla digitalizzazione, fino alla cooperazione in ambiti sensibili come la protezione civile, la cybersicurezza e l'antidroga. "Un passo concreto verso una collaborazione strutturata e stabile", ha sottolineato la premier italiana. Nel video pubblicato a Palazzo Chigi, tuttavia, si vede la reazione spazientita della presidente del Consiglio al termine delle foto di rito tra i protagonisti degli accordi bilaterali e prima degli interventi di Milano e Mitsotakis. La leader di Fratelli d'Italia allarga per due volte le braccia.