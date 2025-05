Meloni lancia nuovo appello a Putin | Attendiamo risposte su cessate il fuoco

Giorgia Meloni ha rinnovato l'appello a Putin per ottenere risposte sul cessate il fuoco in Ucraina. Durante una conferenza con il primo ministro greco Kyriakos Mitzotakis, i due leader hanno firmato 14 intese per rafforzare i legami commerciali tra Italia e Grecia, esprimendo al contempo il loro impegno per il sostegno all'Ucraina.

Giorgia Meloni e il primo ministro greco, Kyriakos Mitzotakis, hanno firmato 14 intese, tra accordi e memorandum, riguardanti il rafforzamento dei rapporti commerciali tra i due Paesi che rappresentano. Nel corso della dichiarazioni congiunte, entrambi i leader hanno rivendicato il sostegno all'Ucraina di Volodymyr Zelensky, chiedendo un cessate il fuoco in tempi brevi e una pace giusta e duratura per Kiev

