Meloni | ‘Kiev è per la pace Mosca responsabile della guerra’

Meloni ha sottolineato l'importanza del dialogo per la pace, evidenziando come l'Ucraina abbia prontamente accettato di incontrare Putin. Ha accusato Mosca di essere la vera responsabile del conflitto, ribadendo che le azioni diplomatiche sono fondamentali per risolvere la crisi e promuovere la stabilità nella regione.

ROMA, 12 MAG – “L’Ucraina ha accettato subito di incontrare Putin a Istanbul giovedì, chiarendo in pochi minuti, rispetto ad una certa propaganda, quale tra le parti coinvolte nel conflitto sia certamente a favore dellapace e quale invece sia ancora una volta responsabiledella guerra”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni. 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Meloni: ‘Kiev è per la pace, Mosca responsabile della guerra’

Ucraina, "Cina valuta adesione ai 'volenterosi' per Kiev, potrebbe favorire ok di Mosca ai peacekeeper", Meloni il 27 marzo a Parigi per riunione su "pace e sicurezza" - Secondo un'indiscrezione dalla Germania, i diplomatici cinesi a Bruxelles avrebbero sondato il terreno per capire se il coinvolgimento di Pechino sia auspicabile per l'Ue. Si attende la replica del Dragone La Cina valuta l'adesione ai cosiddetti "volenterosi" per Kiev. Una mossa a sorpresa e 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Mosca attacca Kiev alla vigilia della sua tregua. “Armare l’Ucraina per arrivare alla pace”: la “teoria del porcospino” di Von der Leyen - Putin aveva proposto una tregua dall’8 al 10 maggio all’Ucraina, in vista delle celebrazioni degli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, che vedranno il 9 maggio sfilare i militari sulla Piazza Rossa per la Festa della Vittoria sul nazismo. Ma alla vigilia del temporaneo cessate il fuoco, Mosca ha attaccato Kiev con un drone, causando due morti e sette feriti. I detriti sono caduti su un edificio residenziale nel quartiere Shevchenkivsky, ha dichiarato il sindaco di Kiev Klitschko, mentre i servizi di emergenza hanno affermato che due corpi sono stati rinvenuti durante le ... 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Cpac, Meloni: Trump non si allontanerà dall’Europa, con lui e l’Ue una pace giusta per Kiev - «Non potevo mancare a questa edizione del Cpac, seppur da lontano». È con questo incipit che scalda la platea, e che a più riprese tributa applausi a scena aperta a Giorgia Meloni in video col suo intervento alla convention dei conservatori americani in corso a Washington. «Oggi mi rivolgo a voi con l’orgoglio di rappresentare, in qualità di Primo Ministro, una Nazione straordinaria: l’Italia», ha esordito la premier, proseguendo: «Una Nazione che ha un legame profondo e indissolubile con gli Stati Uniti. 🔗Leggi su secoloditalia.it

