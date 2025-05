Meloni incalza Mosca | Serve una risposta sul cessate il fuoco

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha ribadito la fermezza dell'Italia nel sostenere l'Ucraina. Durante un vertice con il premier greco Kyriakos Mitsotakis, ha sollecitato una risposta da Mosca riguardo al cessate il fuoco, sottolineando l'impegno costante di Italia e Grecia nel supportare Kiev in questo momento critico.

“Italia e Grecia sono state fin dall’inizio al fianco dell’Ucraina e lo saremo fino alla fine”. È netta la posizione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal vertice intergovernativo con il premier greco Kyriakos Mitsotakis rilancia il sostegno italiano a Kiev e mette sotto accusa la Russia.Meloni ha ribadito che una pace duratura “non può prescindere da garanzie di sicurezza efficaci per Kiev”. E ha sottolineato come l’Ucraina abbia già aderito alla richiesta di un cessate il fuoco immediato e accettato un incontro con Putin a Istanbul. “In pochi minuti è stato chiaro quale parte vuole la pace e quale no. Ora aspettiamo la risposta russa”, ha affermato la premier da Villa Pamphilj.Un messaggio in linea con quanto dichiarato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto a Londra alla riunione Weimar+: “Tutta la responsabilità è ora nelle mani di Putin. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it