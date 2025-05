meloni e mitsotakis spingono per cessate il fuoco in ucraina nuovo ruolo ue e gestione migranti

Durante un incontro a Villa Pamphilj, la premier Giorgia Meloni e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis hanno evidenziato la necessità di un cessate il fuoco in Ucraina. Meloni ha proposto una nuova strategia dell'UE per affrontare il conflitto e gestire la questione migratoria, sollecitando una risposta forte dalla leadership russa.

Durante un incontro a villa Pamphilj, la premier Giorgia Meloni ha esposto la sua visione riguardo al conflitto in Ucraina, puntando l'attenzione su una risposta decisa da parte della leadership russa. Insieme al premier greco Kyriakos Mitsotakis, la premier Meloni ha sottolineato l'importanza di un cessate il fuoco immediato e incondizionato, una richiesta accolta tempestivamente .