Meloni e il ponte tra Italia e Grecia | un accordo da 2 miliardi di euro e non solo

Un accordo strategico da 2 miliardi di euro segna un nuovo capitolo nelle relazioni tra Italia e Grecia. Al centro dell'incontro tra Giorgia Meloni e il primo ministro greco si trovano la rete elettrica, la gestione dei flussi migratori e il sostegno all'Ucraina, tracciando un ponte di cooperazione e sviluppo tra i due paesi.

Un accordo dal valore di 2 miliardi di euro sulla rete elettrica, cooperazione nella gestione dei flussi migratori e sostegno incondizionato all'Ucraina. Sono alcuni degli obiettivi comuni emersi al termine dell'incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro greco. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Meloni e il "ponte" tra Italia e Grecia: un accordo da 2 miliardi di euro (e non solo)

Approfondimenti da altre fonti

Vertice Italia-Grecia: Meloni e Mitsotakis discutono di Ucraina e Balcani - I temi più importanti dell'agenda europea e internazionale, a partire dalla guerra in Ucraina, la situazione in Medio Oriente, il dossier migratorio e il sostegno al percorso di riunificazione all'Europa dei Balcani occidentali: anche su questo verterà il bilaterale fra la premier Giorgia Meloni e il primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis, in occasione del secondo vertice intergovernativo Italia-Grecia, in programma alle 11. 🔗Leggi su quotidiano.net

L’Italia ponte tra Europa e Usa: cosa può fare Meloni sulla Difesa - L’Italia può giocare una partita a tutto campo nel contesto della corsa al rafforzamento della Difesa europea e dei mutati equilibri geopolitici dell’Occidente. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni al summit di Londra di ieri ha chiesto un rafforzamento dell’unità transatlantica rubricando a incidente di percorso lo scontro tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump e facendosi portavoce, assieme al collega polacco Donald Tusk, di un vertice tra Europa e Stati Uniti per superare le differenze e trovare percorsi comuni sulla sicurezza. 🔗Leggi su it.insideover.com

Medio Oriente: Meloni e Mitsotakis discutono pace e sicurezza al vertice Italia-Grecia - Sul Medio Oriente "continuiamo a lavorare per la fine delle ostilità, l'accesso degli aiuti umanitari a Gaza, appoggiando il lavoro che i Paesi arabi stanno portando avanti per tracciare un quadro regionale di pace e di sicurezza che a nostro avviso deve includere anche la prospettiva dei due Stati. In questo quadro credo che sia molto importante anche la missione nella regione che sta per compiere il presidente Trump. 🔗Leggi su quotidiano.net

Meloni, accordo di Terna per interconnessioni con la Grecia; Italia-Grecia, al via il vertice. Meloni: Rapporti ottimi. Grande sintonia su difesa, sicurezza e immigrazione; Vertice Italia-Grecia: Meloni e Mitsotakis discutono di Ucraina e Balcani; Meloni al vertice Italia-Grecia: Aspettiamo la risposta di Mosca alla richiesta di cessate il fuoco. 🔗Ne parlano su altre fonti

Vertice Italia-Grecia, Meloni: 'Aspettiamo una risposta russa sul cessate il fuoco, Roma e Atene vicine a Kiev fino alla fine' - Bilaterale tra i due paesi, firmati numerosi accordi. La premier: ' talia e Grecia saranno al fianco dell'Ucraina fino alla fine'. Sul Medio Oriente: 'Continuiamo a lavorare per la fine delle ostilità ... 🔗ansa.it

Vertice Italia-Grecia, Meloni: "Ottimi rapporti con Atene. Impegno per pace in Ucraina" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Vertice Italia-Grecia, Meloni: 'Ottimi rapporti con Atene. Impegno per pace in Ucraina' ... 🔗tg24.sky.it

Vertice Italia-Grecia, Meloni: 'Aspettiamo una chiara risposta russa sul cessate il fuoco' - "Attendiamo una chiara risposta russa alla richiesta di un cessate il fuoco immediato e incondizionato, che l'Ucraina ha accettato". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla ... 🔗ansa.it