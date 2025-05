Meghan Markle mamma felice in una nuova foto con Archie e Lilibet Il principe Harry invece sembra triste | lo dice il linguaggio del corpo

In occasione della Festa della Mamma, Meghan Markle ha condiviso un dolce scatto con i suoi figli, Archie e Lilibet, rivelando un momento di felicità familiare. Tuttavia, il linguaggio del corpo del principe Harry suggerisce una diversa emozione, lasciando spazio a riflessioni su dinamiche familiari e stati d'animo. Scopriamone di più.

Domenica 11 maggio, in vari Paesi del mondo, si è celebrata la Festa della mamma. MeghanMarkle è tra i genitori che hanno festeggiato la ricorrenza e, per farlo, ha allietato i fan con una nuovafoto con i suoi figli. Nello scatto, pubblicato dalla duchessa su Instagram, si vede la duchessa, di spalle, con in braccio Archie e Lilibet. Il volto dei bambini non si vede ma un dettaglio, il fatto che siano a piedi nudi, secondo gli esperti servirebbe a rendere l’idea della spensierata serenità che c’è nel rapporto dei bambini con la madre.Nella didascalia la duchessa scrive: «Buona Festa della mamma! Un brindisi a tutto questo con gioia! E a queste due gemme – che ancora cercano di scalare la “montagna della mamma”, mi riempiono di baci e rendono ogni giorno l’avventura più memorabile. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - Meghan Markle mamma felice in una nuova foto con Archie e Lilibet. Il principe Harry invece sembra triste: lo dice il linguaggio del corpo

