Medioriente | Hamas conferma ostaggio Alexander sarà rilasciato oggi

In breve da Zazoom:

Hamas ha annunciato oggi il rilascio dell'ostaggio americano-israeliano Edan Alexander, attualmente tenuto prigioniero a Gaza. La decisione, comunicata ieri, è presentata come un gesto di buona volontà nei confronti dell'amministrazione Trump. Alexander era stato catturato il 7 ottobre 2023, e il suo rilascio rappresenta una significativa svolta nella tensionata situazione attuale.

Milano, 12 mag. (LaPresse) – Hamas ha confermato che rilascerà oggi l’ostaggio americano-israeliano Edan Alexander, attualmente prigioniero a Gaza. Hamas aveva annunciato ieri che avrebbe liberato Alexander come gesto di buona volontà nei confronti dell’amministrazione Trump. Il soldato israeliano era stato catturato il 7 ottobre 2023. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Hamas conferma, ostaggio Alexander sarà rilasciato oggi

Altre fonti ne stanno dando notizia

Medioriente: Hamas conferma, nostro membro ucciso era in ospedale per cure - Milano, 23 mar. (LaPresse) – Hamas ha confermato in una nota che Ismail Barhoum è stato “assassinato dall’occupazione in un attacco all’ospedale Nasser mentre era in cura”. Almeno due persone sono state uccise e otto ferite nel bombardamento dell’esercito israeliano sul presidio ospedaliero di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. “Condanniamo questo ultimo crimine, che si aggiunge alla lunga storia di terrorismo dell’occupazione, violando luoghi santi, vite e strutture mediche”, si legge nella nota, “riafferma il suo disprezzo per tutte le leggi e le convenzioni internazionali e la ... 🔗Leggi su lapresse.it

Medioriente: ufficio Netanyahu conferma, Hamas restituirà 4 salme stasera - Milano, 26 feb. (LaPresse) – L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato di aver raggiunto un accordo con Hamas per la restituzione delle salme di 4 ostaggi uccisi. I corpi saranno restituiti questa sera, senza che Hamas organizzi alcuna cerimonia prima della consegna. Lo riporta il Times of Israel. 🔗Leggi su lapresse.it

Medioriente: Hamas pubblica nuovo video di ostaggio bendato e ferito - Milano, 3 mag. (LaPresse) – Hamas ha pubblicato un video dell’ostaggio Maxim Herkin. Si tratta del secondo filmato che lo riguarda, dopo quello reso pubblico il mese scorso in cui lo si vedeva insieme a un altro ostaggio. In questo video Herkin sembra bendato. Le Brigate al-Qassam, il braccio armato di Hamas, ha diffuso il video affermando che il prigioniero si trova in un tunnel e che è ferito a causa dei bombardamenti dell’esercito israeliano. 🔗Leggi su lapresse.it

Su questo argomento da altre fonti

Medioriente: Hamas conferma, ostaggio Alexander sarà rilasciato oggi - LaPresse; Rom Breslavski, le nuove immagini dell'ostaggio di Hamas: 'Trump, ti prego, aiutaci'; Israele conferma, 'oggi i corpi dei Bibas e Lifshitz'; Medio Oriente, le notizie del 22 gennaio. Rubio chiama Netanyahu: “Sostegno incrollabile a Israele”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Medioriente: Hamas conferma, ostaggio Alexander sarà rilasciato oggi - Milano, 12 mag. (LaPresse) - Hamas ha confermato che rilascerà oggi l'ostaggio americano-israeliano Edan Alexander, attualmente prigioniero a Gaza. Hamas ... 🔗lapresse.it

Hamas accetta di rilasciare l'ultimo ostaggio israelo-statunitense in vita a Gaza - Hamas annuncia il rilascio di Edan Alexander, ultimo ostaggio americano in vita a Gaza. Trump conferma: "Passo in buona fede" View on euronews ... 🔗msn.com

Hamas ha annunciato la liberazione dell’ostaggio Edan Alexander (l’ultimo statunitense ancora in vita) - Hamas ha annunciato che a breve libererà Edan Alexander, soldato 21enne con doppia cittadinanza israeliana e statunitense, rapito il 7 ottobre 2023 durante l’attacco di Hamas in territorio israeliano ... 🔗msn.com