Medioriente | famiglia ostaggio Alexander andrà in Qatar per incontrare Trump

Milano, 12 mag. (LaPresse) – La famiglia dell’ostaggio Edan Alexander ha confermato che, dopo il suo rilascio dalla Striscia di Gaza, dovrebbe recarsi in Qatar per incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, “a seconda delle sue condizioni di salute”. Lo riporta Ynet. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: famiglia ostaggio, Alexander andrà in Qatar per incontrare Trump

Su questo argomento da altre fonti

Madre ostaggio Alexander arrivata in Israele con inviato Usa. A Gaza 33 morti e 94 feriti nelle ultime 24 ore; Gaza, Hamas si appresta a liberare Alexander. Netanyahu: «Il rilascio dell'ostaggio non porta alla tregua»; Hamas annuncia liberazione ostaggio americano: avverrà oggi. Netanyahu: Nessuna tregua - La famiglia: dopo il rilascio Edan sarà condotto in Qatar dove vedrà Trump.

