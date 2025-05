medio oriente hamas libera l ostaggio americano

Nel cuore del Medio Oriente, Hamas ha rilasciato un ostaggio israelo-americano, segnando un evento significativo nel contesto del conflitto. Nel frattempo, l'inviato speciale degli Stati Uniti ha incontrato il primo ministro israeliano a Tel Aviv, intensificando i colloqui diplomatici. Un servizio di Massimiliano Cochi approfondisce i dettagli di questa delicata situazione.

Medio Oriente, ultimatum dei mediatori ad Hamas - A Doha è iniziato un nuovo round di colloqui per il cessate il fuoco a Gaza.Servizio di Alessandra BuzzettiThe post Medio Oriente, ultimatum dei mediatori ad Hamas first appeared on TG2000. 🔗 Leggi su tv2000.it

Medio Oriente, la diretta – Raid israeliani in Libano e tank in Cisgiordani. Hamas: “Con rinvio rilascio detenuti tregua a rischio” - – Il governo israeliano ha deciso di rilasciare nelle prossime ore i prigionieri palestinesi che avrebbero dovuto essere liberati sabato in cambio di sei ostaggi vivi rilasciati da Hamas a Gaza. – L’esercito israeliano ha confermato di aver effettuato attacchi aerei nel sud del Libano sostenendo che uno degli obiettivi era un sito militare di Hezbollah – Decine di migliaia di persone stanno iniziando a radunarsi a Beirut per partecipare al funerale dell’ex leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it