Medio Oriente Hamas libera l’ostaggio americano

Nel complesso scenario del Medio Oriente, Hamas ha rilasciato un ostaggio israelo-americano, offerta che potrebbe influenzare le dinamiche regionali. Oggi, l’inviato speciale degli Stati Uniti ha avuto un incontro cruciale con il primo ministro israeliano a Tel Aviv. Rimanete sintonizzati per ulteriori sviluppi su questa delicata situazione. Servizio di Massimiliano Cochi.

MedioOriente. La liberazione dell’ostaggio israelo-americano da parte di Hamas. Intanto oggi l’inviato speciale degli Stati Uniti ha incontrato a Tel Aviv il primo ministro israeliano. Servizio di Massimiliano Cochi MedioOriente, Hamasliberal’ostaggio “americano” TG2000. 🔗Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Medio Oriente, Hamas libera l’ostaggio “americano”

Gli Stati Uniti inviano F-16 in Medio Oriente mentre Hamas respinge la proposta per la liberazione degli ostaggi

Gli Stati Uniti hanno trasferito in Medio Oriente uno squadrone di caccia F-16 per rafforzare le difese regionali, come comunicato dal Central Command USA.