Medici Giuramento di Ippocrate a Napoli con 572 giovani neolaureati

Oggi a Napoli, 572 neolaureati in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria hanno giurato in un evento simbolico. Il presidente dell'Ordine dei Medici, Bruno Zuccarelli, ha incoraggiato i giovani a trarre esperienza e a confrontarsi con i migliori, ma di coltivare il loro futuro professionale in Campania, contribuendo così alla salute della regione.

“Fate esperienza, confrontatevi con i migliori in Europa e nel resto del mondo, ma create il vostro futuro qui in Campania”. È l’accorato appello che il presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli Bruno Zuccarelli, ha rivolto ai 572 neolaureati in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria che oggi hanno prestato il Giuramento di Ippocrate. La cerimonia, che si è tenuta alla Sala Newton di Città della Scienza, ha alternato momenti di ilarità a momenti di grande emozione e commozione. Toccante il saluto che l’Ordine ha voluto tributare al professor Enrico Di Salvo, “un uomo straordinario che ci ha lasciato un enorme insegnamento”, ha detto Bruno Zuccarelli.Emozionante anche la testimonianza e il ringraziamento ai Medici napoletani portati dall’avvocato Francesco Giliberti, primo paziente a doversi confrontare con una diagnosi di Covid in Campania. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Stanco di aspettare il suo turno: minaccia e insulta i medici all’Ospedale del Mare di Napoli - Un 31enne già noto alle forze dell'ordine denunciato dai carabinieri: stanco di attendere il suo turno ha iniziato a minacciare e insultare i medici.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

FMT Napoli evidenzia la bocciatura al ruolo unico da parte dei medici di famiglia campani - Caiazza, segretario provinciale FMT Napoli, dichiara che l’ACN vigente è autoreferenziale per la mancata adesione al ruolo unico dalla stragrande maggioranza dei medici in tutta la nazione e invita alla riflessione e alla riapertura del dialogo“Ai medici del ruolo unico di assistenza primaria già operanti a tempo indeterminato di cui al comma precedente l’Azienda propone il completamento dell’impegno settimanale fino al massimale di cui all’articolo 38 del presente Accordo, al fine della riconduzione ad una unica AFT dei rapporti convenzionali finora possibili fra diverse Aziende, anche ... 🔗Leggi su puntomagazine.it

Napoli, blitz su corruzione e truffe sanitarie: 69 arresti tra medici, dipendenti comunali e impresari funebri - Operazione a Napoli: 69 arresti per corruzione e truffa. Coinvolti medici e impiegati pubblici in un sistema di certificati falsi. 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Napoli, giuramento d’Ippocrate per 572 nuovi medici; Medici, Giuramento di Ippocrate a Napoli con 572 giovani neolaureati; Bruno Zuccarelli: «I medici andati all’estero tornino a lavorare a Napoli»; Ordine medici Napoli, lunedì il giuramento per 572 neolaureati. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giuramento di Ippocrate, 572 giovani medici e odontoiatri a Città della Scienza - «Fate esperienza, confrontatevi con i migliori in Europa e nel resto del mondo, ma create il vostro futuro qui in Campania». È l’accorato appello che il ... 🔗napolivillage.com

Napoli, De Luca scuote il Giuramento di Ippocrate: “Basta quiz idioti e stipendi bassi” - Servono nuovi medici come il pane alla Sanità campana. L’auspicio è che possano inserirsi quanto prima i 572 neolaureati in Medicina e Chirurgia e in ... 🔗pupia.tv

De Luca: "Se vogliono far tornare indietro la Campania, mi devono uccidere" - Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è intervenuto stamane al giuramento di Ippocrate dei nuovi medici a Città della Scienza, sottolineando che "Napoli e la Campania non sono in vendita, a ... 🔗napolitoday.it