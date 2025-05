Media spagnoli | Martin vuole lasciare l’Aprilia

Clamoroso sviluppo nel mercato della MotoGP: secondo quanto riporta Marca, Jorge Martín potrebbe lasciare l'Aprilia al termine della stagione. La notizia ha preso piede dopo i recenti incontri segreti del pilota madrileno a Le Mans, dove ha viaggiato velocemente dalla sua casa in Andorra. Le speculazioni si intensificano mentre il futuro del talentuoso pilota rimane avvolto nel mistero.

Clamoroso rumor dalla Spagna per quanto riguarda il mercato della MotoGp: Jorge Martín sta pensando di lasciarel’Aprilia a fine stagione. Lo riferisce Marca, secondo cui tutto è precipitato questo fine settimana a Le Mans. Venerdì il pilota madrileno ha compiuto un viaggio rapidissimo in auto dalla sua casa in Andorra fino al circuito francese per tenere diversi incontri segreti con vari membri del paddock. Il più essenziale, con il suo marchio attuale. In questo incontro, il campione del Mondo 2024 ha fatto sapere che starebbe pensando di esercitare una clausola del suo contratto che lo potrebbe liberato per la stagione successiva.La casa italiana sorpresa dalle intenzioni di MartinSempre secondo Marca, quasi un anno fa, quando la casa di Noale firmò con Martin si concordò di includere una clausola che gli avrebbe consentito di andarsene in base alla sua classifica dopo il Gp di Francia. 🔗Leggi su Lapresse.it