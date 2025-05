Media ' raid israeliano nel nord di Gaza 15 morti'

In breve da Zazoom:

Un violento raid israeliano ha colpito la scuola Fatima Bint Asad, trasformata in rifugio nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, provocando la morte di almeno 15 persone, tra cui bambini. L'agenzia Al Jazeera Arabic riporta l'accaduto, evidenziando la drammatica escalation del conflitto e l'urgente necessità di tutele per i civili in quest'area martoriata.

Almeno 15 persone, inclusi bambini, sono state uccise in un raidisraeliano sulla scuola Fatima Bint Asad, trasformata in rifugio, nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza: lo riporta Al Jazeera Arabic. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Media, 'raid israeliano nel nord di Gaza, 15 morti'

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Media, 'nove morti in attacco israeliano nel nord di Gaza' - L'agenzia di stampa palestinese Shehab riferisce che un attacco israeliano con un drone a un veicolo a Beit Lahiya, nel nord di Gaza, ha provocato la morte di nove persone. Tra le vittime ci sarebbero anche tre giornalisti, secondo il Centro per la protezione dei giornalisti palestinesi. Fonti palestinesi riportano che uno di loro sarebbe Mahmoud Isleem, un fotografo che ha lavorato per l'agenzia turca Anadolu. 🔗Leggi su quotidiano.net

Medioriente: media, portavoce Hamas ucciso in raid israeliano - Milano, 27 mar. (LaPresse) – Il portavoce di Hamas, Abdel Latif al-Qanou, sarebbe stato ucciso in un attacco aereo israeliano nel nord di Gaza. Lo riferisce l’agenzia di stampa Shehab, affiliata ad Hamas, citata da ‘The Jerusalem Post’. 🔗Leggi su lapresse.it

Media, raid aereo israeliano su Beirut sud - L'aviazione israeliana ha condotto un raid aereo sulla periferia sud di Beirut. Lo riferisce l'agenzia governativa libanese Nna secondo cui un missile israeliano ha colpito poco fa un edificio nel quartiere Hadath della capitale. 🔗Leggi su quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Media, 'raid israeliano nel nord di Gaza, 15 morti'; Media, 'raid israeliano nel nord di Gaza, 15 morti'; Hamas accusa Israele: Raid su una scuola nel nord di Gaza, almeno 15 morti | Yemen, l'aeroporto di Sana'a sospende i voli dopo gli attacchi; Media: «70 morti a Gaza in raid israeliani nelle ultime 24 ore». Usa vogliono incontrare Hamas per trattare tregua. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Media, 'raid israeliano nel nord di Gaza, 15 morti' - (ANSA) - ROMA, 12 MAG - Almeno 15 persone, inclusi bambini, sono state uccise in un raid israeliano sulla scuola Fatima Bint Asad, trasformata in rifugio, nel campo profughi di Jabalia, nel nord della ... 🔗notizie.tiscali.it

Campo profughi, 8 morti in raid Idf: tra loro 4 bambini. Huckabee: "Trump non sta snobbando Israele" - Soccorsi Gaza, 8 morti in raid Israele tra cui 4 bambini La Protezione civile palestinese ha riferito di un bilancio di otto morti, tra cui quattro bambini piccoli, in un attacco aereo israeliano cont ... 🔗msn.com

Guerra Israele Medio Oriente, Hamas: "Gaza sia amministrata da un governo tecnico". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele Medio Oriente, Hamas: 'Gaza sia amministrata da un governo tecnico'. LIVE ... 🔗tg24.sky.it