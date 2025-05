McTominay sprona il Napoli | storia da brividi a tema Scudetto FOTO

Scott McTominay ha condiviso un messaggio ispiratore per spronare il Napoli nella sua corsa al Scudetto, accompagnato da una foto toccante. Dopo il pareggio con il Genoa, la squadra ha subito una leggera frenata, ma il sogno rimane vivo. L’entusiasmo e la determinazione sono più forti che mai: il destino è ancora nelle loro mani.

Scott McTominay ha suonato la carica per il Napoli con una storia stupenda a temaScudetto: messaggio stupendo, la FOTO.Il Napoli ha visto una piccola frenata nella sua rincorsa allo Scudetto dopo il pareggio per 2-2 contro il Genoa. Nulla però per cui fare drammi: il destino rimane infatti nelle mani negli azzurri, ma a condizione di effettuare due vittorie nelle prossime due gare rimaste contro Parma e Cagliari.Un simile messaggio è stato ribadito da Scott McTominay, stella di questa spedizione, già nell’intervista post-gara di ieri a Dazn. Lo scozzese si è però espresso nuovamente sul tema con una storia sul suo profilo Instagram.McTominay, messaggio social a temaScudettoMcTominay ha infatti pubblicato un messaggio molto chiaro riguardo a come il Napoli debba affrontare le prossime gare, comunicando in italiano:“Attaccando ogni minuto insieme, sudando e sanguinando fino alla fine. 🔗Leggi su Spazionapoli.it