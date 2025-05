McTominay nella storia della Serie A | meglio di Kakà e Calhanoglu

Con il recente doppio assist, Scott McTominay ha segnato un nuovo capitolo nella storia della Serie A, superando giganti come Kakà e Calhanoglu. La sua straordinaria performance nella prima stagione al Napoli ha impressionato tutti, confermandolo come uno dei talenti più promettenti del campionato italiano. Un'impresa che sta riscrivendo i record.

Con il doppio assist messo a referto ieri, Scott McTominay si è definitivamente consacrato come uno dei migliori nellastoriadellaSerie A, sorpassando nomi altisonanti del massimo campionato italiano.L’impatto di Scott McTominay alla prima stagione con la maglia del Napoli è stato davvero impressionante, con lo scozzese che si è rivelato sin da subito la vera arma vincente della rosa guidata da Antonio Conte. Da trascinatore verso il sogno scudetto, l’ex Manchester United ha saputo dare una grandissima svolta alla sua carriera in maglia azzurra.Prima del fischio d’inizio di Napoli-Genoa, il classe ’96 ha ricevuto il premio di Player of the Month di aprile. A conferma delle sue prestazioni superlative, anche ieri McTominay è stato decisivo, servendo per due volte in maniera vincente i compagni Lukaku e Raspadori. 🔗Leggi su Spazionapoli.it