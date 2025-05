Mazzeo Coraggio Avellino | Ci siamo allontanati da Festa perché non condividiamo più le sue scelte

Avellino - Questa mattina, durante il consiglio comunale, è stata ufficialmente costituita la nuova maggioranza “Coraggio per Avellino”, guidata da Nicole Mazzeo. Il gruppo si compone anche dei consiglieri comunali Antonio Cosmo e Michele Lombardi, che hanno già espresso la loro determinazione a lavorare per il bene della città, affrontando le sfide future con impegno e coesione.

Avellino - Nel corso del consiglio comunale di questa mattina, è stata ufficializzata la costituzione, annunciata nei giorni precedenti, del nuovo gruppo di maggioranza "Coraggio per Avellino", guidato da Nicole Mazzeo e formato anche dai consiglieri comunali Antonio Cosmo, Michele Lombardi, e.

