Maxi tamponamento lungo la Flaminia Coinvolta anche una donna incinta

Un maxi tamponamento si è verificato ieri lungo la via Flaminia, provocando il ferimento di quattro persone, tra cui una donna incinta. L'incidente è avvenuto attorno alle 12, nei pressi del ponte che conduce allo stabilimento Da Romano, dove quattro veicoli hanno colliso a causa di un probabile brusco rallentamento. Le autorità indagano sull'accaduto per chiarire la dinamica del sinistro.

Maxitamponamentolungo la via Flaminia, quattro le persone rimaste ferite, una è una donnaincinta. E’ successo ieri mattina, attorno alle 12. All’altezza del ponte, che conduce allo stabilimento Da Romano, quatto veicoli sono entrati in contatto tra loro a causa di un tamponamento a catena dovuto probabilmente ad una brusca frenata. Quattro persone che si trovavano nelle vetture hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari perché hanno riportato delle contusioni e avevano vari dolori. Sul posto sono intervenuti il 118, la Croce Gialla con due mezzi e la polizia locale. Tre feriti sono stati portati all’ospedale di Torrette, un quarto ferito, una donna di 35 anni, è stata portata all’ospedale Salesi per controlli perché in stato interessante. La polizia locale è rimasta sul posto per fare i rilievi dell’incidente che ha causato dei rallentamenti visto l’orario e la zona, con diverse vetture in transito per raggiungere il mare e godersi al giornata di sole. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi tamponamento lungo la Flaminia. Coinvolta anche una donna incinta

