Maxi colpo nella notte in tabaccheria ladri rubano sigarette | bottino da 30mila euro

Nella notte tra lunedì 5 e martedì 6, la tabaccheria 'I Girasoli' di via Porta Catena è stata teatro di un audace furto: i ladri hanno trafugato sigarette per un valore di 30mila euro. Le indagini sono condotte dai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica di questo colpo ben pianificato.

Un colpo ben studiato, con un bottino da decine di migliaia di euro. E' quanto è andato in scena nellanotte tra lunedì 5 e martedì 6 alla tabaccheria 'I Girasoli' di via Porta Catena e su cui ora indagano i carabinieri. Secondo quanto ricostruito, infatti, alcuni ladri – si sta cercando di.

