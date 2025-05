Mauro | Napoli senza gamba e personalità Conte ha sbagliato qualcosa

Durante la trasmissione Pressing, l'ex calciatore Massimo Mauro ha commentato la recente prestazione del Napoli, evidenziando la mancanza di gamba e personalità nella squadra. Secondo lui, Antonio Conte ha commesso errori nella gestione della squadra che hanno contribuito al deludente pareggio contro il Genoa.

Mauro: «Napolisenzagamba e personalità. Conte ha sbagliatoqualcosa»">Nel corso della trasmissione Pressing, in onda sui canali Mediaset, l’ex calciatore e opinionista Massimo Mauro ha analizzato la prestazione del Napoli nel pareggio interno contro il Genoa, evidenziando limiti fisici e gestionali della squadra allenata da Antonio Conte.«Questo step pesa tantissimo – ha detto Mauro –. Prima di tutto faccio i complimenti al Genoa, che ha messo in campo tutto. Il Napoli ci ha provato, ma l’ho visto senzagamba, incapace di gestire i momenti chiave. È una questione fisica, ma anche di personalità: se vai due volte in vantaggio devi saper gestire, invece lanciava solo lungo e il Genoa ha trovato l’occasione».L’ex centrocampista ha poi sottolineato alcune scelte tecniche discutibili da parte di Conte:«Noi parliamo dopo, ma alcune cose non sono andate bene. 🔗Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Mauro: «Napoli senza gamba e personalità. Conte ha sbagliato qualcosa»

