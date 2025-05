Maturità studiare in una villa con vista lago È il progetto del Comune di Oggione per offrire agli studenti un posto tranquillo fresco e adatto alla concentrazione

L'amministrazione comunale di Oggione ha lanciato un'iniziativa innovativa per supportare i giovani negli esami scolastici e universitari. Villa Sironi si trasforma in un suggestivo spazio di studio, offrendo agli studenti un ambiente tranquillo e gratuito, ideale per concentrarsi e prepararsi al meglio. Questo progetto mira a creare un'atmosfera stimolante e serena, ideale per affrontare le sfide dell’istruzione in vista degli esami.

L'amministrazione comunale di Oggione ha deciso di avviare un progetto sperimentale dedicato ai giovani che si preparano ad affrontare esami scolastici e universitari, mettendo a disposizione villa Sironi come luogo di studio libero e gratuito.L'articolo Maturità, studiare in una villa con vistalago. È il progetto del Comune di Oggione per offrireaglistudenti un postotranquillo, fresco e adattoallaconcentrazione . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

