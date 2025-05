Matteo Berrettini si ritira dagli Internazionali di Roma i dolori e l’uscita dal campo in lacrime | cos’è successo – Il video

Matteo Berrettini dice addio agli Internazionali d’Italia, costretto a ritirarsi durante il match contro Casper Ruud a causa di dolori fisici. L’azzurro, visibilmente emozionato, ha lasciato il campo in lacrime, segnando un altro capitolo difficile nella sua carriera. Scopri cosa è successo nel video del momento chiave del match.

Matteo Berrettini abbandona gli Internazionali d’Italia dopo l’ennesimo infortunio. Il tennista azzurro ha alzato bandiera bianca mentre era in campo per i sedicesimi di finale contro Casper Ruud. Sul 2-0 nel secondo set per il norvegese, che si era già aggiudicato il primo col punteggio di 7-5, Berrettini si è fermato per un dolore agli addominali, sino a dover chiedere di interrompere il match. Quindi ha abbandonato il campo tra le lacrime, in un Foro Italico ammutolito. Va avanti Ruud, quindi, che ha fatto sentire tutta la sua vicinanza all’avversario italiano abbracciandolo e poi scrivendo sulla telecamera «Sorry Matteo, feel better». May 12, 2025 cos’èsuccesso a Berrettini e i precedentiPer Berrettini si tratta dell’ennesimo ritiro da un torneo, legato ancora una volta al problema ai muscoli addominali. 🔗Leggi su Open.online