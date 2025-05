matteo berrettini si ritira al secondo set ruud agli ottavi

Matteo Berrettini si ritira dal match contro Ruud agli ottavi degli Internazionali di Roma, lasciando il campo per un problema agli addominali. Dopo aver ceduto il primo set 7-5, l'azzurro si trovava sotto 0-2 nel secondo. Le sue condizioni fisiche, già compromesse, hanno influito sulla performance del tennista romano.

AGI - MatteoBerrettini si è ritirato al secondo set dal match contro Ruudagli Internazionali di Roma per un problema agli addominali. L'azzurro aveva perso il primo set 7-5, ed era sotto 0-2 nel secondo. Arrivato a Roma in condizioni non perfette, dopo essersi ritirato ai quarti di finale del torneo di Madrid, Berrettini ha giocato a Roma contro il britannico Jacob Fearnley vincendo in due set e dimostrando un buono stato di salute. Il problema agli addominali, però, restava come una spada di Damocle al punto che aveva detto alla stampa che per il suo gioco era impossibile battere a meno di 200 Kmh anche se questo, ovviamente, mette a rischio la sua muscolatura. E oggi sembra che sia proprio questo il motivo della capitolazione contro il norvegese Casper Ruud. Dopo un primo set combattuto, perso 7-5, nel secondoBerrettini ha ceduto il servizio all'inizio e poi ha deciso di non continuare. 🔗Leggi su Agi.it