Matteo Berrettini che dolore! Altro ritiro contro Ruud esce tra le lacrime Non me lo merito

Matteo Berrettini vive un altro doloroso ritiro, questa volta nel suo amato Roma, lasciando il campo in lacrime. Sotto 5-7 0-2 contro il norvegese Casper Ruud, il tennista italiano esprime il suo profondo dispiacere, sentendosi iniquo per quanto accaduto. Un momento di grande emozione, mentre il destino di Ruud si intreccia con quello dello spagnolo Jaume Munar.

Ancora un ritiro per MatteoBerrettini. E stavolta arriva nel luogo per lui peggiore, Roma. Proprio nella sua terra è costretto a fermarsi in anticipo, mentre era sotto 5-7 0-2 contro il norvegese Casper Ruud, che dunque sfiderà negli ottavi lo spagnolo Jaume Munar. Un momento, un attimo, e poi il dolore per il beniamino del pubblico del Centrale.Ci sono subito problemi al servizio per Berrettini, costretto a salvare una palla break dopo essersi trovato sul 30-0 (e lo fa con servizio e dritto in avanzamento). Anche nel quarto game Matteo fa una certa fatica, e deve sfoderare una buona fetta del proprio miglior tennis, compreso un dropshot, per arrivare al 2-2, con Ruud che applica una strategia di base: giocare da lontanissimo per non subire le bordate del romano. Il quale, perAltro, ha pure una bella chance sul 4-4, trovandosi sullo 0-30, ma lì è Ruud che inizia a giocar bene e a far resistere ancora il mantra della partita, che è “difesa a oltranza”. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Berrettini, che dolore! Altro ritiro contro Ruud, esce tra le lacrime. “Non me lo merito”

