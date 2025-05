Mattarella batti un colpo! Il silenzio assordante del Colle mentre La Russa esonda dai propri compiti istituzionali Dov’è il garante della Costituzione?

Il silenzio del Colle si fa assordante mentre Mattarella sembra assente. Ignazio La Russa, presidente del Senato, si allontana dai suoi compiti istituzionali con dichiarazioni surreali sul referendum, mettendo in discussione il proprio ruolo di garante della Costituzione e sdoganando l'astensionismo con una frenesia inaspettata. Dove sei, Presidente?

mentre Ignazio La Russa, presidente del Senato (nonché secondo nella scala gerarchica dello Stato, supplente ufficiale del Capo dello Stato in caso di impedimento), si lancia in dichiarazioni surreali sul referendum, esondando dalle proprie prerogative istituzionali e sdoganando l'astensionismo come