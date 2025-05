Matrimonio annullato Paola Caruso brutta scoperta sul fidanzato Gianmarco

Una svolta inaspettata ha catturato l'attenzione del pubblico durante la puntata di Verissimo dell'11 maggio: Paola Caruso, con emozione, ha rivelato la fine della sua relazione con Gianmarco, con cui aveva pianificato di sposarsi a luglio. Solo qualche mese fa, la showgirl aveva condiviso con entusiasmo i preparativi per le nozze, rendendo la notizia ancora più sorprendente e commovente per i telespettatori.

Una notizia inaspettata ha scosso il pubblico di Verissimo nella puntata dell’11 maggio: PaolaCaruso ha annunciato, con visibile commozione, la fine della sua storia d’amore con Gianmarco, l’uomo che avrebbe dovuto sposare a luglio. Solo pochi mesi fa, proprio negli studi del programma condotto da Silvia Toffanin, la showgirl aveva parlato con entusiasmo dei preparativi per le nozze, che adesso invece sono state ufficialmente annullate. La decisione, come ha spiegato lei stessa, è arrivata dopo aver scoperto aspetti della vita del compagno che l’hanno lasciata “basita”, al punto da farle rimettere in discussione tutto ciò che avevano costruito insieme.>>Cambio storico, la Rai ha messo Nunzia De Girolamo: la decisione sul programma di punta, fuori la famosa conduttrice che c’era da anni“Ho investito due anni della mia vita in questa storia, avevamo organizzato tutto per il Matrimonio”, ha raccontato Caruso. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

Paola Caruso: “Non mi sposo più, ho annullato il matrimonio con Gianmarco. Eravamo in una relazione a quattro” - Ospite di Verissimo, nella puntata dell'11 maggio, Paola Caruso ha annunciato di aver annullato il matrimonio con Gianmarco, suo compagno da circa due anni: "Ho scoperto cose che mi hanno lasciato basita. Eravamo in una relazione a quattro e io non lo sapevo".Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Paola Caruso sul padre biologico: “So chi è, era un calciatore famoso, lo inviterò al matrimonio” - Paola Caruso, da tempo alla ricerca delle sue origini, ora sembra abbia scoperto anche l’identità del padre naturale: “E’ un calciatore che ha giocato nel Catanzaro tra l’84 e l’85 – ha svelato al Corriere della Sera – So chi è. So che non ha figli, quando sarà il momento dirò chi è. Dopo tutto quello che ha fatto Barbara d’Urso per me, mi sembra giusto dirlo in una delle sue trasmissioni”.Il presunto padre biologico di Paola Caruso ha rinnegato la ragazza e chiarito di non aver mai avuto una relazione con la madre della showgirl. 🔗Leggi su metropolitanmagazine.it

Verissimo, Paola Caruso ha annullato le nozze: “Eravamo in una relazione a quattro” - Paola Caruso ha rilasciato una sconvolgente intervista a Verissimo, durante la puntata dell’11 maggio 2025. La showgirl, infatti, ha svelato di aver annullato le nozze con il compagno Gianmarco, perché ha scoperto delle bugie e dei rapporti a lei nascosti, che non ha potuto ignorare.Paola Caruso, l’annullamento delle nozzePaola Caruso è stata ospite del salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, nel corso della puntata dell’11 maggio 2025. 🔗Leggi su dilei.it

