Franco Mastantuono, giovane talento del River Plate, attira l'attenzione di grandi club europei, incluso l'Inter. Il presidente del River, Jorge Brito, interviene per calmare gli animi riguardo al suo futuro: «Ha 17 anni, non ha fretta…». Parole che sottolineano l'importanza di un approccio paziente nella carriera del promettente calciatore.

Mastantuono Inter , il presidente del River placa gli animi : «Ha 17 anni , non ha fretta.» Le parole di Jorge BritoFranco Mastantuono , giovane promessa del River Plate, è già al centro dell’ Inter esse di numerosi top club europei, tra cui anche il calciomercato Inter . Tuttavia, ai microfoni di ESPN, il presidente del club argentino, Jorge Brito, ha cercato di placa re l’entusiasmo delle pretendenti, sottolineando che non c’è alcuna urgenza di cedere il talento. Il giocatore, infatti, è legato al River da un contratto valido fino al 2026 e ha una clausola rescissoria fissata a 45 milioni di euro. L’obiettivo principale della società resta quello di accompagnare la crescita del ragazzo con calma, senza metterlo sotto pressione.LE PAROLE- «L’importante è mantenere la calma con Mastantuono . 🔗 Leggi su Internews24.com

Mastantuono Inter, tutte le big europee mettono gli occhi sulla stella del River Plate: i nerazzurri possono contare su quel vantaggio! - di RedazioneMastantuono Inter, tutte le big europee mettono gli occhi sulla stella del River Plate: i nerazzurri possono contare su quel vantaggio! Ecco qualeIl nome di Franco Mastantuono continua ad essere tra quelli segnali nel taccuino dei dirigenti del calciomercato Inter. La giovanissima stella del River Plate sta incantando tutti, finendo nel mirino di quasi tutte le big europee. Come riporta il quotidiano argentino Diario Olé sono ben 17 le squadre ad essersi mosse per il centrocampista 17enne. 🔗 Leggi su internews24.com

Zhang cuore interista: l’ex presidente esalta i nerazzurri dopo Bayern Monaco Inter – FOTO - di RedazioneZhang ha esaltato la grande vittoria dell’Inter in casa del Bayern Monaco: la gioia dell’ex patron dei nerazzurriL’ex presidente dell’Inter Steven Zhang che, a quasi un anno dalla separazione obbligata dalla sua Beneamata non dimentica il suo vecchio club, una famiglia come spesso l’ha definita in passato. L’affetto che lega il giovane delfino di Zhang Jindong all’Inter è ancora forte e solido e Steven fa sempre in modo di ricordarlo come ieri sera, immediatamente dopo il triplice fischio di Bayern Monaco-Inter, match vinto dalla squadra di Simone Inzaghi che ieri sera ha ... 🔗Leggi su internews24.com