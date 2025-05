Massimo Mauro assolve Tudor nella gestione di Lazio Juve | Non c’entra niente sugli episodi della partita anzi mi stupisce una cosa Poi rimprovera Gatti | Non è stato bravo come lui…

Massimo Mauro, ex calciatore e ora commentatore, ha espresso le sue opinioni su

MassimoMauro "assolve" Tudor e "rimprovera" Gatti per quanto accaduto in LazioJuve: le sue impressioniL'ex calciatore MassimoMauro ha parlato a "Pressing" per analizzare la prestazione dellaJuve contro il Lazio. In particolare il focus dell'ex calciatore bianconero si è soffermato sulla gestione tecnica di Igor Tudor e sul comportamento di Federico Gatti, che non si è dimostrato furbo come Valentin Castellanos.PAROLE – «Cambi di Tudor? Mi fa specie che sia stato lui a chiedere scusa ai giocatori perché presuppone che ci siamo stati degli errori ma ci sarà stato un motivo per toglierli. Ma sugliepisodidellapartita non c'entraniente l'allenatore».Gatti – «Fallo su Gatti in occasione del gol di Vecino? Gatti non è bravo a simulare quanto Castellanos. L'entità del fallo è la stessa dell'espulsione di Kalulu e sul gol viene colpito da Zaccagni ma è stato giusto non fischiare fallo».