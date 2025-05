Massimo Cacciari e il complesso d’inferiorità del ministro Giuli | È simpatico carino ma non sa niente

Il dibattito sulla cultura italiana si infiamma con le parole del filosofo Massimo Cacciari, che critica il ministro Alessandro Giuli per un presunto complesso d'inferiorità. Questa discussione emerge dopo le polemiche scatenate dagli attacchi di Giuli a Elio Germano e Geppi Cucciari durante la cerimonia dei David di Donatello, mettendo in luce una crisi di identità culturale nel Paese.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha un complessod’inferiorità che evidentemente lo dagnneggia. E farebbe bene a smetterla. Parola del filosofo MassimoCacciari, dopo che il successore di SanGiuliano è andato all’attacco di Elio Germano e degli sfottò di Geppi Cucciari in occasione dei David di Donatello. «Avevano intellettuali e li hanno persi, si sono poi affidati agli influencer, ora gli sono rimasti i comici e basta», ha detto Giuli. «Ma dai, è una battuta da comico», dice oggi Cacciari a Francesca Schianchi in un’intervista per La Stampa. Perché Giuli «è simpatico, carino, ma non sa niente».Il lavoro intellettualeSecondo Cacciari il lavoro intellettuale «non è di destra o di sinistra. Può essere giudicato in base al contesto storico più vicino a una parte rispetto a un’altra, ma il dovere dell’intellettuale è cercare di dire le cose come stanno». 🔗Leggi su Open.online

