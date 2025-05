massimo boldi riceverà il premio massimo troisi a salina

Dal 13 al 15 giugno, il Marefestival di Salina celebra la XIV edizione in omaggio a Massimo Troisi, con il premio Massimo Troisi che andrà a Massimo Boldi. Un riconoscimento per la sua straordinaria carriera di oltre 70 film, un percorso artistico che ha conquistato il cuore di un pubblico vasto e variegato.

Dal 13 al 15 giugno la XIV edizione di Marefestival in ricordo dell’artista napoletano: riconoscimento alla lunga carriera per Massimo Boldi protagonista di oltre 70 pellicole. Oltre 70 film girati nell’arco di sei decenni di attività: sempre amato e apprezzato da un pubblico ampio ed eterogeneo: Massimo Boldi , 80 anni a luglio prossimo, riceverà il . 🔗 Leggi su 2anews.it

Sylvia Chang riceverà il premio alla carriera al Far East Film Festival: svelato il programma - L'attrice, sceneggiatrice e regista taiwanese sarà ospite del festival che si svolgerà a Udine dal 24 aprile al 2 maggio prossimi È stato presentato oggi, al Visionario di Udine e in diretta streaming, il Far East Film Festival 27, attesissimo in città dal 24 aprile al 2 maggio. La line-up conta quest'anno 75 titoli (7 le anteprime mondiali, 15 quelle internazionali, 20 quelle europee e 19 quelle italiane) provenienti da 11 paesi. 🔗Leggi su movieplayer.it