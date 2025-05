Massa di Somma ordigno esploso davanti alla parrocchia | Sono stato io volevo liberarmi

Un'esplosione dinamitarda ha scosso Massa di Somma, in provincia di Napoli, con un ordigno collocato all'esterno della parrocchia “Santa Maria Assunta in Cielo”. Il responsabile, un 43enne, è stato incastrato dalle telecamere di sorveglianza e ha ammesso la sua colpevolezza, dichiarando di aver agito per liberarsi di un problema. Le indagini sono in corso per fare luce sull'accaduto e sui motivi dietro questo gesto inquietante.

Incastrato dalle telecamere l’autore dell’esplosione provocata da un ordigno piazzato all’esterno della parrocchia “Santa Maria Assunta in Cielo” di Massa di Somma, in provincia di Napoli. SI tratta di un 43enne che ha ammesso le sue responsabilità. Massa di Somma, ordignoesplosodavantiallaparrocchia: “Sonostato io, dovevo liberarmi” Sul caso hanno indagato .L'articolo Massa di Somma, ordignoesplosodavantiallaparrocchia: “Sonostato io, volevoliberarmi” Teleclubitalia. 🔗Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Massa di Somma, ordigno esploso davanti alla parrocchia: “Sono stato io, volevo liberarmi”

Massa di Somma, ordigno artigianale esplode fuori chiesa: indagini in corso - Paura e tensione a Massa di Somma per l'esplosione di un ordigno artigianale esplode davanti all'ingresso carraio di una chiesa. Ordigno artigianale esplode davanti all'ingresso carraio di una chiesa: paura e tensione a Massa di Somma. Ora indagano i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio. Stando a quanto ricostruito, ieri in tarda serata […]

Massa di Somma, boato nella notte: ordigno esplode davanti parrocchia Santa Maria Assunta - Momenti di tensione nella tarda serata di ieri a Massa di Somma, in provincia di Napoli, dove un ordigno artigianale è esploso davanti all'ingresso carraio della parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo, situata in piazza dell'Autonomia. L'esplosione ha provocato un forte boato che ha allarmato i residenti della zona, ma fortunatamente non si registrano danni […]

