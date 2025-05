Masone salvo in Promozione | vittoria 2-1 contro Sannazzarese nel playout

Nella sfida accesa tra Masone e Sannazzarese, il Masone si impone con un punteggio di 2-1 grazie a una prestazione solida e determinata. I locali, guidati dall'allenatore Marchesini, hanno mostrato grande spirito di squadra, segnando due gol decisivi e gestendo il vantaggio con abilità. Sannazzarese, nonostante la sconfitta, ha lottato fino alla fine, creando occasioni da rete che hanno reso il match avvincente fino all'

Masone 2 Sannazzarese 1Masone: Catellani, Crotti (28’st Mendicino), Pozzi (5’st Pregnolato), Ruopolo, Teggi, Acquah, Sekyere, Zagnoli, Tascedda, Shpijati (8’st Marino), Mohmoh, Zagnoli (42’st Melioli). A disp.: Corradi, Sabbadin, Carnevali, Omari, Lecce. All.: MarchesiniSannazzarese: Ghezzi, Inghilterra, Maccabruni (30’pt Orrù), Bolzoni, Cavicchia (39’st Kaloshi), Ghilardelli, Murro, Bartoli, Zarbato (20’st El Marouf, 27’st Ferro)), Cozzi, Simone. A disp.: Lai, Filipov, Jelec. All.: DidonnaArbitro: Battilani di ImolaReti: Murro al 14’pt, Ruopolo (M) al 22’st, Pregnolato (M) al 25’st.Note: ammonito Bartoli. Espulso Ghilardelli (S) al 47’st.Missione compiuta: il Masone, che affrontava la Promozione da neopromossa, è salvo. Battuta nel playout la Sannazzarese: non sono mancati i brividi visto che al minuto 66 gli ospiti vincevano per 1-0. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Masone salvo in Promozione: vittoria 2-1 contro Sannazzarese nel playout

