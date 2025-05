Masi Torello Voghiera batte Consandolo 3-0 e resta in Promozione

In una sfida avvincente, il Masi Torello Voghiera affronta il Consandolo, mettendo in campo una squadra determinata e ben allenata. Con nomi importanti come Ghali e Maione a guidare l'attacco, i locali cercano di ottenere un risultato positivo. Dall'altra parte, il Consandolo è pronto a combattere per portare a casa punti importanti. La gara promette emozioni e intensità fino all'ultimo minuto.

MasiTorelloVoghiera3Consandolo0MasiTorelloVoghiera: Broccoli, Ghali, Tosse, Fiore, Cattin, Mazzoni, Parmeggiani (72' Jawneh), Chiossi (89' Nannini), Toffano (93' Quarella T.), Maione, Maistrello (92' Nardini). All. Cappellari. A disp. Yan, Boschini, Ileba, Vidali.Consandolo: Lesi, Frighi (91' Faggioli), Hassan, Brandolini, Liri (67' Bianconi), Trentini, Rimondi, Nito (56' Nicolasi), Gentili (73' Giberti), Colino (86' Chahbouni), Colombani. All. Dirani. A disp. Kalogeropoulos, Ambrosecchia, Rossi.Arbitro: Samaritani da RavennaReti: 23' Maione, 69'; 90' ToffanoNote: Amm. 38' Parmeggiani, 51' Colombani, 62' Colino, 76' Bianconi, 81' Ghali.Tra le mura amiche del 'Villani', il MasiTorelloVoghiera ha festeggiato ieri la permanenza in Promozione. L'undici di mister Cappellari, infatti, ha battuto nella gara secca di play-out il Consandolo che retrocede in Prima Categoria.

