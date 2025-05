Maschi veri in crisi e molto confusi nella nuova serie Netflix

Nella nuova serie Netflix, “Maschi Veri”, uomini in crisi affrontano la sfida di un mondo in rapida evoluzione. Confrontati con donne sempre più indipendenti e libere, questi protagonisti si trovano a rivedere il proprio ruolo sociale e affettivo, mentre i figli cercano l’anima gemella per loro sui social, in un contesto di fluidità di genere.

Roma, 12 mag. (askanews) - Si confrontano con donne, compagne, amiche che li stanno scalzando dai posti di lavoro apicali e sono più libere di loro negli approcci e nella vita sessuale. Hanno figli che cercano sui social l'anima gemella per i loro padri, mentre la fluidità di genere, semplicemente, è un dato di fatto. Inutile dire che nel racconto di "Maschiveri", la commedia in 8 episodi su Netflix dal 21 maggio, i quattro protagonisti partono sicuri di sé e convinti di avere tutto sotto controllo ma man mano capiscono che la società e i suoi codici sono completamente cambiati e devono, assolutamente, mettersi in discussione. Protagonisti della serie sono Pietro Sermonti, Matteo Martari, Maurizio Lastrico e Francesco Montanari. Alla domanda chi siano oggi i "Maschiveri", Lastrico ha risposto: "Mah, sono delle strutture moltomolto complesse, senz'altro degli individui alla ricerca, con tanti problemi di Maschilismi, con la consapevolezza sempre più forte che possono far del male alle persone, tante volte anche non rendendosene conto, quindi siamo in un momento di crisi, di interrogazione. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Maschi veri", in crisi e molto confusi, nella nuova serie Netflix

