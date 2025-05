Martina Franca | spento nella notte l’incendio nel deposito di pneumatici L' officina si trova in una zona periferica abitata

In breve da Zazoom:

Nella notte, le cinque squadre di vigili del fuoco hanno domato un vasto incendio in un'officina di Martina Franca, situata in via Ceglie Messapica. Il rogo, scoppiato per cause ancora da accertare, ha richiesto un intervento prolungato, specialmente all'interno del deposito di pneumatici. Fortunatamente, le operazioni di spegnimento nell'area esterna si sono concluse con successo prima del previsto.

nellanotte le cinque squadre dei vigili del fuoco hanno avuto ragione dell’incendio. Divampato per cause da dettagliare, ha richiesto maggiore tempo di spegnimento all’interno dell’officina con il deposito di pneumatici, mentre se ne è venuti a capo prima nell’area esterna. Il notevole rogo sviluppatosi a tarda sera nell’officina in periferia di MartinaFranca (via Ceglie Messapica) in una zonaabitata ha provocato anche un problema per il rilascio di fumi particolarmente inquinanti, dato ciò che bruciava: pneumatici. Le cause: non c’è ancora un responso ufficiale e dunque il campo delle ipotesi va dall’accadimento fortuito all’incendio doloso.L'articolo MartinaFranca: spentonellanottel’incendio nel deposito di pneumatici <small class="subtitle">L'officina si trova in una zonaperifericaabitata<small> proviene da Noi Notizie. 🔗Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Martina Franca: spento nella notte l’incendio nel deposito di pneumatici L'officina si trova in una zona periferica abitata

Se ne parla anche su altri siti

Martina Franca-Cisternino: treno in arrivo, passaggio a livello non si chiude. Dispositivo di sicurezza, code di auto In tarda mattinata - Il treno Fse lungo la linea Martina Franca-Cisternino era in transito in prossimità di un passaggio a livello che però non si è chiuso in tempo. Così il convoglio si è fermato in tempo e si sono evitati incidenti. Il problema di sicurezza peraltro persiste ed ha provocato il blocco di tutti gli altri passaggi a livello della linea, con la conseguenza di cospicue code di automobili ai vari passaggi a livello. 🔗Leggi su noinotizie.it

Rapina da 108 mila euro all'ufficio postale di Martina Franca, arrestati i ladri: le indagini e la cattura - Due uomini arrestati a Taranto per rapina aggravata e detenzione illegale di armi dopo un colpo all'ufficio postale. 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Incidente nella notte, muore a 20 anni Martina Porcu: era con il suo fidanzato - Aveva solo 20 anni Martina Porcu, originaria di Siurgus Donigala, quando la sua giovane vita è stata tragicamente interrotta da un terribile incidente stradale. Nella notte tra sabato e domenica, l’auto su cui viaggiava si è schiantata contro una rotonda lungo la statale 128, nei pressi del suo paese natale. Alla guida del veicolo un ragazzo di 25 anni, che è attualmente ricoverato all’ospedale Brotzu: le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Approfondimenti da altre fonti

Martina Franca, Festival della Valle d’Itria 2024 – Ariodante; Vasto incendio tra Villa Castelli e Martina Franca. Intervento dei canadair; Lutto a Martina Franca: addio a Vito Palmisano; Si è spento Elio Greco, partito da Martina Franca e ambasciatore culturale in Italia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Festa del papà Auguri - Martina Franca: di notte il tentativo di scavalcare nel centro storico il balcone di casa di un’anziana Non lontano dalla basilica di San Martino. Dopo la denuncia il sopralluogo del sindaco La ... 🔗noinotizie.it