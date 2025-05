Martedì in discoteca Discoparty all' Hiroshima Mon Amour

Unisciti a noi per il martedì in discoteca all'Hiroshima Mon Amour! Scopri la discoparty più inclusiva della città, pensata per le persone con disabilità e le loro famiglie. Un evento dedicato a tutti: bambini, strutture, cooperative e associazioni, per vivere insieme una serata di divertimento e socializzazione. Non mancare!

Martedì in discoteca, la discoteca più inclusiva della città! Un'attività di interesse sociale dedicata principalmente a persone con disabilità e alle loro famiglie, ma adatta anche ai bambini, alle strutture, cooperative, associazioni e agli affidatari del territorio che se ne prendono cura. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Martedì in discoteca, Discoparty all'Hiroshima Mon Amour

