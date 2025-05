Marito assolto dall' accusa di maltrattamenti | era solo una lite dopo la scoperta dell' adulterio

In breve da Zazoom:

La questione giuridica riguardante la lite tra coniugi, scaturita da un’infedeltà coniugale, solleva interrogativi sulla definizione di maltrattamenti. Secondo la Corte d’appello, tali conflitti non possono essere considerati automaticamente maltrattamenti, giustificando dunque l’assoluzione dell’imputato accusato di questa offesa nei confronti della moglie. La sentenza invita a riflettere sui limiti tra conflitto coniugale e comportamento abusivo.

La lite tra Marito e moglie dopo la scoperta di una infedeltà coniugale non può configurarsi come maltrattamenti e per questo l’imputato del essere assolto.Secondo i giudici della Corte d’appello “deve essere assolto l’imputato dal delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi quando. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Marito assolto dall'accusa di maltrattamenti: era solo una lite dopo la scoperta dell'adulterio

