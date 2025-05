Mario Biondi in concerto ad Agrigento | canterà al tempio della Concordia per la Festa della musica

La

Si chiama “Festadellamusica” ed è una rassegna a livello nazionale che coinvolge ben 320 città italiane, tutte le regioni e anche Agrigento. La città dei Templi, nel programma già pubblicato sul sito ufficiale della maniFestazione, figura con 6 eventi distribuiti tra il 21 maggio e il 22 giugno. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Mario Biondi in concerto ad Agrigento: canterà al tempio della Concordia per la Festa della musica

Su questo argomento da altre fonti

Mario Biondi in concerto ad Agrigento: canterà ai piedi del tempio della Concordia per la Festa della musica - Si chiama “Festa della musica” ed è una rassegna a livello nazionale che coinvolge ben 320 città italiane, tutte le regioni e anche Agrigento. La città dei Templi, nel programma già pubblicato sul sito ufficiale della manifestazione, figura con 6 eventi distribuiti tra il 21 maggio e il 22 giugno... 🔗Leggi su agrigentonotizie.it

Mario Paciolla morto in Colombia, i genitori: «No ad archiviazione, è stato ucciso» - «Noi non abbiamo mai creduto che Mario si sia suicidato, lui amava la vita. Ci sono tanti elementi, anche scientifici, che ci dicono che Mario è stato ucciso». Così Anna e... 🔗Leggi su ilmattino.it

Laura Mattarella al concerto di Jovanotti con marito e figlia, le foto del cantante: "Fortunati ad avere il suo babbo al Quirinale" - Durante una delle tappe del tour ‘Palajova’ a Roma, Jovanotti ha conosciuto Laura Mattarella, la figlia del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, accompagnata dal marito e da una dei suoi tre figli. Il cantautore ha dedicato all'incontro un post Instagram, con due foto che mostrano i tre nel... 🔗Leggi su today.it

Mario Biondi in concerto ad Agrigento: canterà al tempio della Concordia per la Festa della musica; Mario Biondi in concerto a Milano; Mario Biondi: concerto gratuito a Ischia, in Piazza degli Eroi; Mario Biondi - “Crooning - The italian tour”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Filippo Graziani a Bologna, forfait Mario Biondi indisposto - Mario Biondi non potrà essere presente come ospite, “a causa di un’indisposizione fisica”, al concerto di Filippo ... e si concluderà il 16 aprile ad Ancona, al Teatro Delle Muse, insieme ... 🔗altarimini.it

Filippo Graziani sul palco con Mario Biondi. Nel nome di papà Ivan - Per la data bolognese di stasera ospite di Filippo Graziani sarà Mario Biondi, che assieme a lui ... Stasera al Celebrazioni inizio concerto alle ore 21, biglietti da 30,50 a 42 euro. 🔗bologna.repubblica.it