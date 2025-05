Mario Biondi in concerto ad Agrigento | canterà ai piedi del tempio della Concordia per la Festa della musica

La “Festa della musica” è una celebrazione musicale che coinvolge 320 città in tutta Italia, comprese tutte le regioni e Agrigento. Questa rassegna offre un ricco programma di eventi, con sei appuntamenti speciali nella città dei Templi, previsti tra il 21 maggio e il 22 giugno. Un'occasione imperdibile per gli amanti della musica e della cultura!

Si chiama "Festadellamusica" ed è una rassegna a livello nazionale che coinvolge ben 320 città italiane, tutte le regioni e anche Agrigento. La città dei Templi, nel programma già pubblicato sul sito ufficiale della maniFestazione, figura con 6 eventi distribuiti tra il 21 maggio e il 22 giugno.

