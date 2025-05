Marina Azzurra Resort | la vacanza sull’acqua che fa felici grandi piccoli e amici a 4 zampe

Benvenuti a Marina Azzurra Resort, un incantevole villaggio galleggiante immerso nel verde e accarezzato dalle acque serene del fiume Tagliamento. Qui, tra casette colorate, la vostra vacanza si trasforma in un'esperienza unica e magica, perfetta per staccare la spina e ricaricare le energie. Scoprite questo angolo di paradiso tra Bibione e Lignano Sabbiadoro, dove il relax e la bellezza si fondono in armonia.

C’è un luogo dove la vacanza prende una forma nuova, inedita, colorata. Un piccolo villaggio galleggiante fatto di casette colorate, incorniciato dal verde e accarezzato dalle acque tranquille del fiume Tagliamento, tra Bibione e Lignano Sabbiadoro. Si chiama MarinaAzzurraResort ed è la scelta perfetta per chi cerca una pausa unica, quasi magica, per staccare la spina e ricaricarsi. MarinaAzzurraResort: fra escursioni e divertimento guarda le foto Dormire in una casa galleggiante? Un sogno per bambini (e non solo)Scordatevi i Resort tradizionali: al MarinaAzzurra si dorme in houseboat color pastello ormeggiate sull’acqua o in bungalow ispirati proprio alle stesse barche. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Marina Azzurra Resort: la vacanza sull’acqua che fa felici grandi, piccoli e amici a 4 zampe

