Marco Mengoni nuove date italiane per il tour europeo

Il tour che porterà MarcoMengoni ad esibirsi nelle grandi arene europee in autunno si arricchisce di nuovi appuntamenti nei palazzetti italiani 🔗Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Marco Mengoni, nuove date italiane per il tour europeo

Su questo argomento da altre fonti

Marco Mengoni al Palaesele di Eboli: il tour europeo si arricchisce di nuove date nei palazzetti italiani - Salerno 12 maggio 2025 Il tour che porterà Marco Mengoni ad esibirsi nelle grandi arene europee in autunno si arricchisce di nuovi appuntamenti previsti nei principali palazzetti italiani, prodotti e organizzati da Live Nation.Con la leg italiana del MARCO MENGONI LIVE IN EUROPE il cantautore sarà in concerto al PalaSele di Eboli domenica 2 novembre.I biglietti saranno disponibili in prevendita con accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard a partire dalle ore 15 di lunedì 12 maggio. 🔗Leggi su zon.it

Marco Mengoni, le date del tour europeo - Marco Mengoni torna in tour in Europa e lo fa con una serie di date live che dal 19 novembre al 10 dicembre lo porteranno in Svizzera, Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Regno Unito e Spagna. Le prevendite dei biglietti aprono il 12 marzo, quella generali il 14 a mezzogiorno. Tutto sui circuiti online. Prima di partire per andare oltreconfine, però, il cantautore di Ronciglione sarà impegnato questa estate negli stadi. 🔗Leggi su quotidiano.net

Marco Masini aggiunge nuove date al tour Ci vorrebbe ancora il mare - Marco Masini aggiunge nuove date estive al tour Ci vorrebbe ancora il mare che continuerà in autunno in teatri e palasportIl 2025 rappresenta per Marco Masini un anno di anniversari importanti, primo tra tutti l’inizio della sua carriera artistica, avviata 35 anni fa, e per celebrare questa ricorrenza l’amato cantautore da luglio a dicembre condividerà con il pubblico il suo repertorio – che emoziona e ha fatto emozionare intere generazioni – nel tour Ci vorrebbe ancora il mare. 🔗Leggi su .com

Concerti: Marco Mengoni aggiunge nuove date al tour europeo; Marco Mengoni in concerto al Palazzo dello Sport; Marco Mengoni annuncia nuove date in Italia per il tour europeo; Marco Mengoni: annunciate nuove date del tour nei palazzetti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Marco Mengoni, nuove date italiane per il tour europeo - Il tour che porterà Marco Mengoni ad esibirsi nelle grandi arene europee in autunno si arricchisce di nuovi appuntamenti nei palazzetti italiani. (ANSA) ... 🔗msn.com

Concerti: Marco Mengoni aggiunge nuove date al tour europeo - Il tour europeo del prossimo autunno che vedrà protagonista Marco Mengoni si arricchisce di nuovi appuntamenti in Italia: Torino (8 ottobre - Inalpi Arena), Pesaro (22 ottobre - Vitrifrigo Arena), Fir ... 🔗rockol.it

Marco Mengoni al Palaesele di Eboli: il tour europeo si arricchisce di nuove date nei palazzetti italiani - Salerno 12 maggio 2025 Il tour che porterà Marco Mengoni ad esibirsi nelle grandi arene europee in autunno si arricchisce ... 🔗zon.it