Marco Mengoni | nuove date italiane per il tour autunnale nelle arene

Marco Mengoni annuncia nuove date italiane per il suo attesissimo tour autunnale del 2025. L’artista si esibirà in importanti arene e palazzetti, portando la sua musica sul palco in una serie di eventi imperdibili, grazie alla produzione di Live Nation. Preparati a vivere emozioni uniche con il talento di Mengoni!

nuove tappe per l’artistaSi arricchisce di nuovi appuntamenti italiani il tourautunnale 2025 di MarcoMengoni, che porterà il cantautore ad esibirsi in alcune delle principali arene europee e, per la prima volta, in importanti palazzetti italiani, in date prodotte e organizzate da Live Nation.La leg italiana del tour prenderà il via l’8 ottobre da Torino (Inalpi Arena), per poi proseguire con i seguenti concerti:22 ottobre – Pesaro (Vitrifrigo Arena)28 ottobre – Firenze (Mandela Forum)2 novembre – Eboli (Palasele)8 novembre – Roma (Palazzo dello Sport)A seguire, Mengoni tornerà in Europa, dove aveva già conquistato il pubblico nel 2023 con il suo primo tour internazionale. Il nuovo capitolo toccherà le principali città europee, con queste tappe in programma:19 novembre – Ginevra (Arena)21 novembre – Stoccarda (Hanns-Martin-Schleyer-Halle)22 novembre – Düsseldorf (Mitsubishi Electric Halle)24 novembre – Zurigo (Hallenstadion)26 novembre – Francoforte (Festhalle)27 novembre – Monaco di Baviera (Olympiahalle)30 novembre – Bruxelles (Forest National)1 dicembre – Utrecht (TivoliVredenburg)3 dicembre – Parigi (Salle Pleyel)5 dicembre – Esch-sur-Alzette, Lussemburgo (Rockhal)7 dicembre – Londra (O2 Forum Kentish Town)10 dicembre – Madrid (Palacio Vistalegre)BigliettiPrevendita esclusiva per i titolari di carta Mastercard: da lunedì 12 maggio alle ore 15:00 su priceless. 🔗Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Marco Mengoni: nuove date italiane per il tour autunnale nelle arene

