Marco Mengoni il tour europeo parte da Torino | le date e le info sui biglietti

Marco Mengoni dà il via al suo attesissimo tour europeo con una tappa speciale a Torino, l'8 ottobre all'Inalpi Arena. I fan possono già prenotare i biglietti per assistere a un'esperienza musicale unica. Dopo Torino, la tournée proseguirà in altre città italiane come Pesaro, Firenze ed Eboli. Scopri le date e le info sui biglietti!

Il toureuropeo di MarcoMengoni si arricchisce di nuove date nei palazzetti italiani. E ad aprire la tournée sarà proprio la data di Torino, quella dell’8 ottobre, all’Inalpi Arena. Si proseguirà poi a Pesaro (22 ottobre - Vitrifrigo Arena), Firenze (28 ottobre - Mandela Forum), Eboli (2. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Marco Mengoni, il tour europeo parte da Torino: le date e le info sui biglietti

Marco Mengoni, le date del tour europeo - Marco Mengoni torna in tour in Europa e lo fa con una serie di date live che dal 19 novembre al 10 dicembre lo porteranno in Svizzera, Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Regno Unito e Spagna. Le prevendite dei biglietti aprono il 12 marzo, quella generali il 14 a mezzogiorno. Tutto sui circuiti online. Prima di partire per andare oltreconfine, però, il cantautore di Ronciglione sarà impegnato questa estate negli stadi. 🔗Leggi su quotidiano.net

Marco Mengoni: Il Tour Europeo e il Ritorno negli Stadi Italiani - Prosegue l’esperienza oltre confine che ha portato Marco Mengoni ad esibirsi nei grandi spazi europei nel 2023. Il cantautore è infatti atteso a novembre in Europa con dodici imperdibili show – prodotti e organizzati da Live Nation – che toccheranno le grandi arene delle città europee.Il tour europeo dell’anno, Marco Mengoni dà il via ai concerti di novembreProsegue l’esperienza oltre confine per Marco Mengoni, il cantautore italiano che nel 2023 ha incantato il pubblico europeo. 🔗Leggi su spettacolo.periodicodaily.com

Marco Mengoni, da novembre 12 date live del tour europeo - Prosegue l’esperienza oltre confine che ha portato Marco Mengoni ad esibirsi in giro per l’Europa nel 2023. Il cantautore è infatti atteso a novembre nel Vecchio Continente con dodici imperdibili show – prodotti e organizzati da Live Nation – che toccheranno le grandi arene delle città di: Ginevra (19 novembre – Arena), Stoccarda (21 novembre – Hanns-Martin-Schleyer-Halle), Düsseldorf (22 novembre – Mitsubishi Electric Halle), Zurigo (24 novembre – Hallenstadion), Francoforte (26 novembre – Festhalle), Monaco di Baviera (27 novembre – Olympiahalle), Bruxelles (30 novembre – Forest National), ... 🔗Leggi su lapresse.it

