Marco Eletti, ex concorrente de "L'Eredità", è stato condannato a 24 anni e due mesi dalla Corte d'assise d'appello di Bologna per l'omicidio premeditato del padre e il tentato omicidio della madre. La drammatica vicenda ha scosso l'opinione pubblica, ponendo in luce una tragica realtà familiare.

La Corte d'assise d'appello di Bologna ha riconfermato la condanna a 24 anni e due mesi nei confronti del 36enne MarcoEletti per l'omicidio premeditato del padre e il tentato omicidio. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Marco Eletti, l'ex concorrente de L'Eredità uccise il padre e tentò di uccidere la madre: condannato a 24 anni e due mesi in appello

Uccise il padre e cercò di avvelenare la madre, confermate condanna a 24 anni e premeditazione a Marco Eletti - San Martino (Reggio Emilia), 12 maggio 2025 - Si è aperto e concluso oggi il nuovo processo in Appello che vede imputato Marco Eletti per il doppio gesto sanguinario verso i suoi familiari: la morte di Paolo Eletti, il 58enne che lo allevò e di cui portava il cognome ma che, come emerso da un'indagine difensiva, non era il padre biologico; il tentato omicidio della madre Sabrina Guidetti. I giudici della Corte d'Assise d'Appello hanno confermato quello che fu il verdetto emesso in primo grado dal tribunale reggiano: 24 anni e 2 mesi. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

