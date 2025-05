Marco Eletti ex concorrente de L’Eredità condannato a 24 anni per l’omicidio del padre

Marco Eletti, ex concorrente de L'eredità, è stato condannato a 24 anni di carcere per l'omicidio premeditato del padre e il tentato omicidio della madre. I fatti risalgono al 24 febbraio 2021 a San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia. Una tragedia familiare che ha scosso l'opinione pubblica e sollevato interrogativi sulla violenza domestica.

MarcoEletti, 36 anni, è stato giudicato colpevole dell’omicidio premeditato del padre e del tentato omicidio della madre, avvenuti il 24 febbraio 2021 a San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia. 🔗Leggi su Fanpage.it

Marco Eletti, ex concorrente de L’Eredità, condannato a 24 anni per l’omicidio del padre; Marco Eletti, condanna confermata per l'ex concorrente de L'Eredità. Perché uccise il padre e tentò di ammazzare la madre; Ex concorrente de L’Eredità uccide il padre a martellate: annullata la condanna a Marco Eletti; Marco Eletti, l'ex concorrente de L'Eredità ha ucciso il padre a martellate: processo da rifare secondo la Cas. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Marco Eletti, ex concorrente de L’Eredità, condannato a 24 anni per l’omicidio del padre - Marco Eletti, 36 anni, è stato giudicato colpevole dell’omicidio premeditato del padre e del tentato omicidio della madre, avvenuti il 24 febbraio 2021 ... 🔗fanpage.it

Marco Eletti, l'ex concorrente de L'Eredità uccise il padre e tentò di uccidere la madre: condannato a 24 anni e due mesi in appello - La Corte d'assise d'appello di Bologna ha riconfermato la condanna a 24 anni e due mesi nei confronti del 36enne Marco Eletti per ... 🔗msn.com

Marco Eletti, condanna confermata per l’ex concorrente de L’Eredità. Perché uccise il padre e tentò di ammazzare la madre - Lo scorso novembre, la Cassazione aveva annullato la sentenza con rinvio in appello, per valutare l'eventuale premeditazione. Per il 36enne confermata la condanna L'articolo Marco Eletti, condanna con ... 🔗msn.com

Ne parlano su altre fonti

Marco Eletti, condanna confermata per l’ex concorrente de L’Eredità. Perché uccise il padre e tentò di ammazzare la madre - La Corte d’assise d’appello di Bologna ha riconfermato la condanna a 24 anni e due mesi nei confronti del 36enne Marco Eletti per l’omicidio premeditato del padre e il tentato omicidio della madre, il 24 febbraio 2021 a San Martino in Rio, nel Reggiano. La Cassazione, nel novembre scorso, aveva annullato la sentenza con rinvio nuovamente in appello per valutare o meno la sussistenza della premeditazione. 🔗Leggi su open.online

Marco Eletti, l'ex concorrente de L'Eredità uccise il padre e tentò di uccidere la madre: condannato a 24 anni e due mesi in appello - La Corte d'assise d'appello di Bologna ha riconfermato la condanna a 24 anni e due mesi nei confronti del 36enne Marco Eletti per l'omicidio premeditato del padre e il tentato omicidio... 🔗Leggi su leggo.it