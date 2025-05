Marco Eletti condanna confermata per l’ex concorrente de L’Eredità Perché uccise il padre e tentò di ammazzare la madre

La Corte d’assise d’appello di Bologna ha confermato la condanna di 24 anni e due mesi per Marco Eletti, ex concorrente de "L'Eredità". L'uomo è accusato dell'omicidio premeditato del padre e del tentato omicidio della madre, avvenuti il 24 febbraio 2021 a San Martino in Rio, nel Reggiano.

La Corte d’assise d’appello di Bologna ha riconfermato la condanna a 24 anni e due mesi nei confronti del 36enne MarcoEletti per l’omicidio premeditato del padre e il tentato omicidio della madre, il 24 febbraio 2021 a San Martino in Rio, nel Reggiano. La Cassazione, nel novembre scorso, aveva annullato la sentenza con rinvio nuovamente in appello per valutare o meno la sussistenza della premeditazione.Come aveva ucciso il padre e tentato di ammazzare la madreEletti, 36 anni, aveva confessato il delitto. In passato concorrente del quiz show L’Eredità su Rai1, era stato condannato sia in primo sia in secondo grado per aver ammazzato a martellate il 58enne padre Paolo nell’abitazione di famiglia e aveva cercato di uccidere la madre Sabrina Guidetti che si è salvata dopo essere stata trovata narcotizzata facendole mangiare dei bignè riempiti di benzodiazepine e coi polsi tagliati a fianco del cadavere del marito quello stesso giorno. 🔗Leggi su Open.online

Uccise il padre e cercò di avvelenare la madre, confermate condanna a 24 anni e premeditazione a Marco Eletti - San Martino (Reggio Emilia), 12 maggio 2025 - Si è aperto e concluso oggi il nuovo processo in Appello che vede imputato Marco Eletti per il doppio gesto sanguinario verso i suoi familiari: la morte di Paolo Eletti, il 58enne che lo allevò e di cui portava il cognome ma che, come emerso da un'indagine difensiva, non era il padre biologico; il tentato omicidio della madre Sabrina Guidetti. I giudici della Corte d'Assise d'Appello hanno confermato quello che fu il verdetto emesso in primo grado dal tribunale reggiano: 24 anni e 2 mesi. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

