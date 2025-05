Marchetti Uefa | Inter in finale? Orgoglio per l’Italia! Formato coppe…

Il segretario della Uefa, Giorgio Marchetti, ha discusso il nuovo formato della Champions League durante un'intervista a Radio Anch’io lo Sport. Ha espresso soddisfazione per le novità introdotte, progettate per aumentare l'incertezza nella competizione. Marchetti ha anche speso alcune parole sull'Inter, in finale contro il PSG, aggiungendo una nota di leggerezza al tema delle coppe europee.

Il segretario della UefaMarchetti ha parlato del Formato delle coppe europee, compresa la Champions League. Poi una battuta sull’Inter in finale contro il PSG.NUOVA CHAMPIONS LEAGUE – Il segretario Uefa Giorgio Marchetti a Radio Anch’io lo Sport sul nuovo Formato della Champions allargata: «Siamo molto soddisfatti, avevamo degli obiettivi per questo Formato, ossia renderla più incerta e appassionante. Ci ha dato grande soddisfazione, abbiamo avuto partite sempre incerte e mai prive di Interesse e la fase ad eliminazione diretta è successa con partite incredibili, come quella di settimana scorsa tra Inter e Barcellona. Non è un Formato temporaneo, è stato pensato non come spazio di vita limitata, ma deve diventare il Formato del futuro. Il Formato funziona in termini di incertezza, imprevedibilità e ragioneremo con i club per migliorare qualche piccolo dettaglio, ma il Formato resterà tale». 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marchetti (Uefa): «Inter in finale? Orgoglio per l’Italia! Formato coppe…»

