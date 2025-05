Marchesini Group | tra investimenti e macchinari ecco come è nata l' azienda che compie 50 anni

Grande festa a Latina per celebrare l'ultima tappa del format “Family&Friends”, ideato da Marchesini Group, leader nel settore della progettazione e produzione di macchine e linee di confezionamento per l'industria farmaceutica e cosmetica. Un evento speciale per festeggiare il cinquantesimo anniversario dell'azienda, che ha voluto riunire collaboratori, partner e amici in un'atmosfera di condivisione e celebrazione dei successi ottenuti nel corso degli anni.

Grande festa a Latina in occasione dell'ultima tappa del format “Family&Friends”, lanciato lo scorso anno da MarchesiniGroup, leader nella progettazione e produzione di macchine e linee di confezionamento per l’industria farmaceutica e cosmetica, che ha compiuto 50 anni e che ha voluto far. 🔗Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Marchesini Group: tra investimenti e macchinari, ecco come è nata l'azienda che compie 50 anni

Altre fonti ne stanno dando notizia

Elevion Group, partnership di lungo periodo e investimenti zero per cliente - (Adnkronos) – "La nostra strategia si basa su un modello di partnership win-win, di lungo periodo e a investimenti zero per i nostri clienti. Per fare questo creiamo alleanze con tutti i principali operatori di settore, come sviluppatori, Esco, studi di progettazione, advisor che sono partner fondamentali in tutti i territori in cui operiamo. Per […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Elevion Group, partnership di lungo periodo e investimenti zero per cliente - (Adnkronos) – "La nostra strategia si basa su un modello di partnership win-win, di lungo periodo e a investimenti zero…L'articolo Elevion Group, partnership di lungo periodo e investimenti zero per cliente proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗Leggi su rossodisera.eu

Elevion Group, partnership di lungo periodo e investimenti zero per cliente - (Adnkronos) – "La nostra strategia si basa su un modello di partnership win-win, di lungo periodo e a investimenti zero per i nostri clienti. Per fare questo creiamo alleanze con tutti i principali operatori di settore, come sviluppatori, Esco, studi di progettazione, advisor che sono partner fondamentali in tutti i territori in cui operiamo. Per […]L'articolo Elevion Group, partnership di lungo periodo e investimenti zero per cliente proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Due nuove partecipazioni e un'acquisizione per la Marchesini Group: fatturato consolidato a 441 milioni; Gruppo Marchesini: nuove acquisizioni e investimenti anti Covid; Packaging, Marchesini acquisisce la software house Auteco e annuncia due partecipazioni; Le nuove frontiere della meccatronica: con l’intelligenza artificiale! Così si vince la sfida della produttività. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Formazione, da Marchesini la macchina automatica fa scuola ai neoassunti - Grazie a questo training 4.0, i giovani non si limiteranno a simulare un ambiente lavorativo al pc, ma avranno a disposizione un autentico banco di collaudo Un’isola di formazione con una vera ... 🔗industriaitaliana.it