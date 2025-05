Marche disposto completamento raddoppio Ss76 Ancona – Perugia

Ripartono i lavori per il completamento del raddoppio della SS76 Ancona-Perugia, un'opera fondamentale per la viabilità marchigiana. La disposizione di Quadrilatero per la ripresa dei lavori sul viadotto Mariani rappresenta un passo cruciale per migliorare le infrastrutture e sostenere lo sviluppo dell'entroterra marchigiano.

Ripartono i lavori per il completamento del raddoppio della Ancona-Perugia sul viadotto Mariani. "La disposizione di Quadrilatero per la ripresa dei lavori della Ss76 lungo il viadotto Mariani sblocca un'opera strategica per la viabilità dell'entroterra e delle Marche. È giunto positivamente al termine un complesso e articolato lavoro di squadra che ha visto coinvolti in modo sinergico la Regione, Quadrilatero Spa e il Comune di Genga: potranno finalmente riprendere i lavori per il completamento del raddoppio della Perugia-Ancona, opera molto attesa ed importante per la connessione e l'accessibilità delle nostre aree interne in un momento in cui collegamenti veloci e infrastrutture adeguate possono fare la differenza". Lo spiega il governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli (Fdi).

