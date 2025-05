Mara Venier imbarazza Carlo Conti | Sei stato tu a richiamarmi

Nel corso dell'ultima puntata di Domenica In la conduttrice ha ricordato un episodio legato al passato con il collega e lo ha ringraziato pubblicamente 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mara Venier imbarazza Carlo Conti: "Sei stato tu a richiamarmi..."

Su altri siti se ne discute

Fabrizio Frizzi, da Carlo Conti a Mara Venier: il ricordo a 7 anni dalla sua morte - (Adnkronos) – Sono passati 7 anni dalla morte di Fabrizio Frizzi. Il conduttore televisivo si è spento il 26 marzo del 2018 a causa di un'emorragia cerebrale lasciando un vuoto nel cuore di chi ha avuto il piacere di conoscerlo e di lavorare con lui. Da Carlo Conti ad Antonella Clerici, ecco il ricordo e […]L'articolo Fabrizio Frizzi, da Carlo Conti a Mara Venier: il ricordo a 7 anni dalla sua morte proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Carlo Conti, al via il nuovo talent show Ne vedremo delle belle con 10 top showgirl, Mara Venier, Christian De Sica, Frank Matano - Al via su Rai1 Ne vedremo delle belle, il nuovo talent-show di Carlo Conti, con 10 storiche showgirl (da Valeria Marini a Carmen Russo) che si sfideranno, giudicate da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano: ecco il meccanismo e la photogallery delle concorrentiSabato 22 marzo, in prima serata su Rai1, debutterà Ne vedremo delle belle, una produzione di Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. 🔗Leggi su .com

Fabrizio Frizzi, da Carlo Conti a Mara Venier: il ricordo a 7 anni dalla sua morte - (Adnkronos) – Sono passati 7 anni dalla morte di Fabrizio Frizzi. Il conduttore televisivo si è spento il 26 marzo del 2018 a causa di un'emorragia cerebrale lasciando un vuoto nel cuore di chi ha avuto il piacere di conoscerlo e di lavorare con lui. Da Carlo Conti ad Antonella Clerici, ecco il ricordo e […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Approfondimenti da altre fonti

Olly dice “no”, Mara Venier insiste per togliere il maglione a Domenica In: quando il consenso vale a senso unico? E se Carlo Conti l'avesse fatto con Elodie?; Domenica In, Venier imbarazza (due volte) Memo Remigi: Mi chiamavi e piangevi. Riccardo Fogli turbato dalla Parietti; Domenica In, Carlo Verdone si confessa a Mara Venier: Che cosa mi rende molto triste; Domenica In, Venier imbarazza Valeria Marini (Alla tua età?) e 'fulmina' Marcuzzi: Meno male che siamo amiche. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Carlo Conti parla del flop di Ne vedremo delle belle: “Non ero convinto” - Carlo Conti racconta a “Domenica In” della chiusura di “Ne vedremo delle belle” e di cosa non avrebbe funzionato ... 🔗dilei.it

Achille Lauro a Domenica In, il legame speciale con Mara Venier e la 'sorpresa' in studio - “È la festa della mamma e tu sei il mio grande amore". Achille Lauro oggi, domenica 11 maggio, è stato ospite a Domenica In, portando un mazzo di fiori, alla sua "mamma adottiva", la conduttrice Mara ... 🔗msn.com

Mara Venier non sa bloccare il microfono, la battuta di Iva Zanicchi: “Tu quelle robe lì non le sai maneggiare” - Durante l'intervista a Domenica In, Mara Venier ha tentato di sistemare il microfono sull'asta senza successo e la Zanicchi non ha perso l'occasione per ... 🔗fanpage.it